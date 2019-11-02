تعرف على مواعيد مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة العالمية، اليوم السبت، عددًا من المباريات النارية في مختلف الدوريات الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث مع مانشستر يونايتد.

ويلعب فريقي ريال مدريد وبرشلونة اليوم بمواجهة ريال بيتيس وليفانتي على الترتيب.

أما عشاق الدوري الإيطالي، فيلعب روما أمام غريمه نابولي في دريبي "النور" بينما يواجه تورينو غريمه يوفنتوس في ديربي مدينة "تورينو".

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت الناري بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري الإنجليزي:

بورنموث × مانشستر يونايتد.. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × ليفربول.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × ساوثهامبتون.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 11.

آرسنال × وولفرهامبتون.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

واتفورد × تشيلسي.. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

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الدوري الإسباني:

ليفانتي × برشلونة.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

إشبيلية × أتلتيكو مدريد.. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ريال بيتيس.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

روما × نابولي.. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

بولونيا × إنتر ميلان.. الموعد 7 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

تورينو × يوفنتوس.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند × فولفسبورج.. الموعد 4:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونيخ.. الموعد 4:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.