محمد سالم: المقاولون يحاول صناعة "محمد صلاح" جديد

أكد محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب، أن الفريق يحاول صناعة محمد صلاح جديد.
وقال سالم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المقاولون يحاولون صناعة محمد
وأكمل: "استدعيت لمنتخب مصر في سن مبكر، ومرحلة الاحتراف تعطلت ولم تحدث بسبب رفض الإدارة أن أرحل لليونان أو البرتغال بسبب قلة سعر العروض المقدمة".
وأضاف: "تلقيت عرضا من الأهلي في الموسم التالي لكن الأحمر تعاقد آنذاك مع الثلاثي محمد رزق وفاروق وباسم علي وكان من الصعب رحيل 4 بموسم واحد".
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