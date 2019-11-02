أحمد الجندي ضمن سفراء الإبداع الرياضي بجائزة آل مكتوم

تلقى أحمد الجندي، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، دعوة من الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لحضور مؤتمر الإبداع الرياضي باعتباره من سفراء الإبداع الرياضي. الإبداع الرياضي. ودعت الأمانة العامة للجائزة البطل المصري الحاصل على الجائزة العام الماضي لحضور مؤتمر الإبداع الرياضي الذي تنظمه الجائزة يوم الإثنين 18 نوفمبر في إمارة دبي بالإمارات العربية. وسيتم على هامش الجائزة الإعلان عن مبادرة جديدة تطلقها الجائزة وهي (سفراء الإبداع الرياضي) من الفائزين في دورات الجائزة السابقة. وتم ترشيح أحمد الجندي كسفير للإبداع الرياضي. يوم الإثنين 18 نوفمبر في إمارة دبي بالإمارات العربية. وسيتم على هامش الجائزة الإعلان عن مبادرة جديدة تطلقها الجائزة وهي (سفراء الإبداع الرياضي) من الفائزين في دورات الجائزة السابقة. وتم ترشيح أحمد الجندي كسفير للإبداع الرياضي.

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