تعرف على نتائج مباريات دورى المحترفين رجال لكرة اليد اليوم

أجريت اليوم مجموعة من المواجهات القوية في إطار منافسات دورى المحترفين رجال لكرة اليد بالجوله التاسعه وأسفرت عن النتائج التالية .. فوز الزمالك على الفيوم بنتيجه 26/34 تعادل الزهور مع الحوار بنتيجه 21/21 فوز طلائع الجيش على اصحاب الجياد بنتيجه 28/35 فوز الجزيره على جزيره الورد بنتيجه Advertisements 25/29 25/29 فوز سموحه على حدائق الاهرام بنتيجه 17/19 فوز الاهلى على المعادى بنتيجه 21/29 فوز سبورتنج على الاوليمبى بنتيجه 23/27 فوز هليوبلس على البنك الاهلى بنتيجه 29/30 فوز الطيران على اكتوبر بنتيجه 22/27

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