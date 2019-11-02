تعرف على السجل الذهبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وأقيمت البطولة مرتين، الأولى كانت في المغرب عام 2011، والثانية كانت في السنغال سنة 2015 وتستضيف مصر النسخة الثالثة للبطولة، بحضور 8 منتخبات إفريقية.

ونستعرض فيما يلي سجل أبطال بطولة..

- الجابون بطل النسخة الأولى..

في عام 2011، توج المنتخب الجابوني بأول نسخة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة على حساب المنتخب المغربي.

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وفاز المنتخب الجابوني على نظيره المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، فيما فاز المنتخب الوطني على نظيره السنغالي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 2-0.

وتأهل من هذه النسخة إلى أولمبياد لندن 2012، كل من، المنتخب الجابوني،

بصفته بطلا للبطولة، والمنتخب المغربي بصفته وصيفًا لها، والمنتخب الوطني بصفته صاحب المركز الثالث.

- نيجيريا ثاني الأبطال..

في عام 2015، توج المنتخب النيجيري بثاني بطولة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة، على حساب المنتخب الجزائري.

وفاز المنتخب النيجيري على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بنتيحة 2-1، فيما فاز المنتخب الجنوب إفريقي على نظيره السنغالي في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الجزاء بنتيجة 3-1.

وتأهل من هذه النسخة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، المنتخب النيجيري بصفته بطلا للبطولة، والمنتخب الجزائري بصفته وصيفًا لها، والمنتخب الجنوب إفريقي بصفته صاحب المركز الثالث.