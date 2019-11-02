مدرب الاتحاد يختار 22 لاعبًا لمواجهة المحرق البحريني

استقر طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على اختيار 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمباراة المحرق البحريني ضمن مباريات دور الكأس محمد الخامس الاندية العربية والمقرر لها الاحد المقبل 3 نوفمبر على استاد الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع . الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع . وجاءت القائمة لفريق الاتحاد السكندرى كالتالى: عماد السيد ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأسامة العزب وويلسون وإسلام جمال ومحمد أنور، ومحمود رزق والسيد سالم وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد حجى وأيمن غباشى وأحمد راشد وأحمد رفعت ومحمد جدو وبناهينى، وخالد قمر وأوكوى. سالم وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد حجى وأيمن غباشى وأحمد راشد وأحمد رفعت ومحمد جدو وبناهينى، وخالد قمر وأوكوى. ويغيب عن اللقاء كل من عمرو خليل وصبحى سليمان ومروان عطية، ومروان النجار ورزاق سيسيه وصبرى رحيل وأحمد شلبى ويوسف حسن.

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