هشام زكريا مدربا فنيا للداخلية

قرر نادي الداخلية تعيين هشام زكريا في منصب المدير الفني للفريق الأول الكروي خلفا لضياء عبد الصمد الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام فريق بتروجيت بدوري القسم الثاني. أمام فريق بتروجيت بدوري القسم الثاني. وتقدم عبد الصمد بإستقالته بعد تعرضه لخسارتين متتاليتن أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين ،وبتروجيت بهدف نظيف. كليوباترا بهدفين نظيفين ،وبتروجيت بهدف نظيف. Advertisements ويتذيل فريق الداخلية جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني بدون رصيد من النقاط. كما أنه ودع كأس مصر مبكرا بعد الهزيمة أمام المريخ بهدفين نظيفين .

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