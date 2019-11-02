هشام زكريا مدربا فنيا للداخلية

قرر نادي الداخلية تعيين هشام زكريا في منصب المدير الفني للفريق الأول الكروي خلفا لضياء عبد الصمد الذي تقدم باستقالته بعد الخسارةأمام فريق بتروجيت بدوري القسم الثاني.
وتقدم عبد الصمد بإستقالته بعد تعرضه لخسارتين متتاليتن أمام سيراميكاكليوباترا بهدفين نظيفين ،وبتروجيت بهدف نظيف.
ويتذيل فريق الداخلية جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني بدون رصيد من النقاط.
كما أنه ودع كأس مصر مبكرا بعد الهزيمة أمام المريخ بهدفين نظيفين .
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