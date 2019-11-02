اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا جودة متعددة بدون تقطيع

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يحل النادي الكاتالوني ضيفا على ليفانتي السبت قبل استحقاقه الأوروبي الثلاثاء امام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة، في سعيه لتحقيق انتصاره السادس تواليا في "لا ليغا" منذ خسارته امام غرناطة بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة، والثامن تواليا في مختلف المسابقات.

ويعتمد برشلونة على قائده النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي برهن امام بلد الوليد انه تعافى كليا من الاصابة التي اعاقت بدايته، فسجل هدفين ومرر كرتين حاسمتين من خماسية فريقه.

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وعلق مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على مباراة بلد الوليد بالقول "علينا ان نتطلع الى الامام"، وتابع "ما يحصل هو انه عندما تشاهد ميسي يلعب بهذه الطريقة فتبدو الامور سهلة، ولكنها ليست كذلك".

في المقابل يصر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه يتطور، غير ان التعادل المخيب للآمال امام ألافيس 1-1 في منتصف الاسبوع فوّت على الأتليتي فرصة تصدر الدوري، وترك اكثر من علامة استفهام حول اداء "كولتشونيروس" الذي تعادل ثلاث مرات في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري.

ويخوض أتلتيكو رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفا على إشبييلة السبت، مواجهته أوروبياً لبايرن ليفركوزن في دوري الابطال الاربعاء. كما يلتقي الاحد غرناطة مفاجأة الموسم الجديد على ملعبه "لوس كارمينيس" منافسه ريال سوسييداد .