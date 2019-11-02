رياضة | مفاجأة.. بوتشيتينو مطلوب في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بوتشيتينو مطلوب في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي مطلوب بشكل كبير في الدوري الألماني الممتاز في الفترة الأخيرة.



بايرن ميونخ يستهدف ماوريسيو بوتشيتينو وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يريد التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو في نهاية الموسم الحالي لتولي تدريب الفريق.

وذكرت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ قد يتعاقد مع بوتشيتينو في نهاية الموسم في حالة التخلي عن نيكو كوفاتش مدرب الفريق الحالي.

رحيل بوتشيتينو عن توتنهام Advertisements وكانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي توتنهام قد يتخذ قرار إقالة بوتشيتينو من تدريب الفريق في الفترة القادمة بسبب نتائج الفريق السيئة الفترة الأخيرة.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو ويوجد العديد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو في الفترة الماضية أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي ريال مدريد.