رياضة | أخبار الكرة العالمية اليوم 1 نوفمبر.. 8 أخبار لا تفوتك على رأسها بيع نجمي الريال وصفقة برشلونة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الكرة العالمية اليوم 1 نوفمبر.. 8 أخبار لا تفوتك على رأسها بيع نجمي الريال وصفقة برشلونة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الجمعة 1 نوفمبر العديد من الأحداث والأنباء الهامة أبرزها اقتراب رحيل نجم ريال مدريد وإستغلال برشلونة لإنتر ميلان واقتراب رحيل لاعب ليفربول وغيرها من الأحداث الهامة.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

حالة قلق في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هازار تحسن كثيرا مع نادي ريال مدريد من الناحية البدنية ولكنه لازال عاجزا من الناحيه التهديفيه.

ويعتبر هذا الأمر شئ مقلق جدا لنادي ريال مدريد حيث تعاقد النادي مع اللاعب ليكون مؤثر مع الفريق ولكن بسبب قلة تهديفه لم يشكل حتى الآن أي تأثير.

وكيل رونالدو يعرض على ريال مدريد صفقة جديدة

قام خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بعرض صفقة جديدة على نادي ريال مدريد الإسباني.

عرض على نادي ريال مدريد التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز لاعب وسط نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد كان يبحق عن لاعب قوي يكون خليفة البرازيلي كاسميرو لاعب وسط الفريق في المستقبل.

ريال مدريد يضحي بهذا الثنائي لضم نجم تشيلسي

كشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي ريال مدريد قرر بيع الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز خلال الفترة القادمة.

وأكد الموقع أن نادي ريال مدريد قرر بيع بيل ورودريجيز الفترة القادمة نظرا لرغبة النادي في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

بعد موسم واحد فقط.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل

يقترب أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني الجديد من الرحيل عن صفوف الفريق بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة.

وكشفت صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد يقترب من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن يوفيتش يريد الرحيل عن ريال مدريد في يناير القادم بسبب قلة مشاركته من الفريق رغبة منه في الحصول على دقائق لعب أكثر في نادي أخر.

مفاجأة.. نجم مانشستر يونايتد كان قريب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

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وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد كان قريب من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن فشل انضمام بوجبا إلى نادي ريال مدريد الصيف الماضي دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان عن طريق مينو رايولا وكيل أعماله.

وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد هو من عطل صفقة انضمام بوجبا إلى نادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي نظرا لحاجة الفريق له.

فالفيردي يعلق على قرار تصعيد فاتي للفريق الأول

تحدث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عن قرار تصعيده للإسباني الشاب إنسو فاتي نجم الفريق الحالي للفريق الأول.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية اليوم تعليقا على تصعيد فاتي: "‏لست نادم على تصعيد أنسو فاتي للفريق الأول ، هذا هو القرار الصائب بالنسبة لي".

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

نحن لا نُريدك.. نجم برشلونة يتخذ قرار الرحيل بلا عودة

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة سيخرج من الفريق في الشتاء القادم بشكل كبير جدا.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة وضع شرط وحيد أمام رحيل راكيتيتش وهو عدم انضمامه إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

مين يشتري؟.. سالزبورج يُعلن سعر بيع هالاند

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي سالزبورج حدد سعر بيع النرويجي إرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وكشفت الشبكة أن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 45 مليون يورو من أي نادي يرغب في التعاقد مع هولاندا خلال انتقالات يناير القادمة.

لاعب ليفربول يتخذ قراره بالرحيل إلى إسبانيا

قال بيدرو تشيرفيلا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" الوضع الحالي في الفريق لا يعجبني و أرغب في الرحيل الي اسبانيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ‏كان هنالك عدة فرص للرحيل من ليفربول و كنت على وشك المغادرة، أو أنني سأغادر ، لكن في ظل ظروف أشخاص آخرين لا يمكنني الاستمتاع بالدقائق التي أريدها في إسبانيا، حدث الشيء نفسه قليلا هذا الصيف. كنت على وشك الذهاب إلى إسبانيا مرة أخرى ، لكن نظرًا للظروف ، قرر النادي أنه يجب علي البقاء مرة أخرى، ‏كنت أحب المشاركة في كل مرة أتيحت لي الفرصة لكن عليك أن تكون واقعياً الفرص ليست مستمرة بسبب اللاعبين في النادي، ‏نعم أنا أود إيجاد حل في يناير والعودة إلى إسبانيا. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فإنني اتطلع إلى العودة إلى إسبانيا بالتأكيد في الصيف المقبل".

برشلونة يستغل إنتر ميلان لتدعيم دفاعه

يستعد نادي برشلونة الإسباني لإستغلان نادي إنتر ميلان الإيطالي لتدعيم خط دفاع الفريق الفترة القادمة.

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة ينوي استغلال رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لطلب الحصول على بطاقة سكرينيار ضمن الصفقة.