رياضة | أخبار الكرة المصرية اليوم| الأهلي يصدم بيراميدز.. الزمالك يستقر على صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الكرة المصرية اليوم| الأهلي يصدم بيراميدز.. الزمالك يستقر على صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الكرة المصرية اليوم الجمعة 1 نوفمبر العديد من الأخبار الهامة والتى تعد أبرزها، رفض الأهلي رحيل نجم الفريق وتمسك الزمالك بضم لاعب دجلة وإصابة نجم الأهلى ومواصلة المنتخب الأوليمبي تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الزمالك متمسك بضم نجم وسط دجلة

يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد الإصابات التي يعانى منها النادي في تلك المركز بعد تعرض محمود عبد العزيز لقطع فى الرباط الصليبي ، مما يجعل التدعيم في خط الوسط ضروريا للجهاز الفنى.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع لاعب وادي دجلة محمود عبد العاطى لاعب الوسط المتألق خلال الفترة الماضية.

واشترط نادي وادي دجلة في مايو الماضي الحصول على 20 مليون جنيه مقابل التفريط في لاعب الوسط للرحيل عن دجلة.

وجاء ذلك بعد المفاوضات التي قام بها مسئولو نادي الزمالك مع اللاعب والرغبة في الحصول على خدماته لكنه طلب من إدارة الأبيض بالعودة إلى نادي دجلة والتفاوض معهم.

ولم يرفض تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة رحيل لاعبه بل طلب التعويض في حالة رحيله.

الأهلى يصدم بيراميدز

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يسعى النادى الأهلى ومدير الكرة بالفريق الأول سيد عبد الحفيظ لإنهاء تجديد التعاقد مع نجم الفريق خلال الفترة الحاليه، لقطع الطريق على الاندية الراغبة فى ضمه.

ويريد الأهلى تجديد التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلى ومنتخب مصر خلال الفترة الحاليه خاصة وانه سينتهي تعاقده الصيف المقبل.

وكان نادر شوقي وكيل قائد منتخب مصر أعلن أن أحمد فتحي قد تقدم ناذى بيراميدز لضمه قبل مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك الأخيرة ولكن اللاعب رفض ذلك العرض.

ميتشو يحدد مصير كاسونجو

قرر مسؤولى نادى الزمالك ترك القرار النهائي فى عودة اللاعب الكونغولى كابونجو كاسونجو للفريق، لمدرب الفريق ميتشو سريدوفيتش، لرؤية اللاعب في الملعب خلال التدريبات وعدم الاكتفاء بالتسجيلات للحكم عليه داخل الملعب وحسم القرار النهائي.

وفسخ نادي الوداد المغربي عقد إعارته مع كابونجو كاسونجو ليعود من جديد للزمالك، ليقرر اللاعب تقديم شكوى ضد الوداد بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

إصابة نجم الأهلى فى تدريبات الأحمر بالإمارات

تعرض حسين السيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهلي دبي خلال المعسكر الخارجى للفريق.

وخرج حسين السيد قبل نهاية المران وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص من اثار الكدمة التي اشتكى منها خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني وخضع لفحص طبي.