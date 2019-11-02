رياضة | أخبار النادي الأهلي اليوم 1 نوفمبر: إصابة نجم الفريق.. والكشف عن صفقات يناير.. وفتحي يحدد شرطه للتجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار النادي الأهلي اليوم 1 نوفمبر: إصابة نجم الفريق.. والكشف عن صفقات يناير.. وفتحي يحدد شرطه للتجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونستعرض أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 1-11-2019 :-

عبد الحفيظ: لم يتم تحديد موقف ودية معسكر الإماراتقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني لم يُحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المُقام حالياً بالإمارات.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة وكل الاحتمالات واردة .

وكان الاهلي قد وصل الأمارات عصر أمس لإقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وإفريقياً ، وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.

الأهلي يكشف أهمية معسكر الإمارات

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات مُفيد جدا وسيحقق أهدافا كثيرة للفريق في هذه المرحلة التي يستعد فيها للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مُبشّرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه.

وقال عبد الحفيظ إن اللاعبين في حالة تركيز كامل منذ الوصول للإمارات أمس وهناك رغبة وإصرار من جميع اللاعبين لتنفيذ فكر وخطط الجهاز الفني بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها الأهلي قبل توقف الدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامج فترة الإعداد خلال توقف الدوري على أكثر من مرحلة، بدأت الأولى بالقاهرة من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش ثم معسكر الإمارات الذي يمثل المرحلة الثانية، وبعد ذلك يعود الفريق لاستئناف تدريباته بالتتش.

محمود وحيد يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

شارك محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.

Advertisements

وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامجه الاستشفائي الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وأدي الأهلي تدريباته مساء اليوم واشتملت على جانب بدني وخططي في إطار استعدادات الفريق بالمعسكر التدريبي الذي يقام في دبي، ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

إصابة حسين السيد في مران الأهلي بالإمارات

اشتكى حسين السيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهلي دبي

وخرج حسين السيد قبل نهاية المران وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص من اثار الكدمة التي اشتكى منها خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني وخضع لفحص طبي.

وواصل الأهلي مرانه في معسكر الامارات والذي اشتمل علي جانب فني وبدني، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية.

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

فتح مسئولو نادي الزمالك مفاوضات مع حاتم جميل لاعب فريق المنصورة والمعرف باسم "مولر" لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير. وكلف رئيس الزمالك نجله أحمد مرتضي منصور بإنهاء الصفقة في الساعات القادمة بعدما دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات مع اللاعب. وكان الأهلي قد كلف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي بالتفاوض مع مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير للتخلي عن خدمات اللاعب في يناير المقبل لخطفه من الزمالك.

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير