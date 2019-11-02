رياضة | نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 1 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعدادت البارسا لمواجهة فريق ليفانتي في إطار منافسات الدوري الإسباني.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 1 - 11 - 2019 :-
نجم برشلونة يقترب من الرحيل
إقترب نجم وسط برشلونة الإسبانى إيفان راكيتيتش اللاعب الكرواتي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو "الإسبانية أن لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش أصبحت فرصته في البقاء مع الفريق صعبة بعد عدم إقتناع المدرب ارنستو فالفيردى به وعدم مشاركته مع الفريق بصفه مستمرة.
وأشارت الصحيفه أن هناك شرط وحيد أمام رحيل راكيتيتش وهو عدم الإنتقال لفريق أتليتكو مدريد الإسبانى لأنه يعتبر منافسه المباشر في النادي.
نجم باريس سان جيرمان يبتعد عن صفوف البارسا
أصبح تعاقد نادي برشلونة مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي معقد للغايه بسبب العلاقات المتوترة بين الناديين.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن مسألة انتقال مبابي للعب ضمن صفوف البارسا أصبحت معقدة للغاية.
وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة بدأ بالفعل في البحث عن بدائل أبرزهم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والذي يعيش بأفضل حالاته بالفترة الحالية والذي يعد هدف كبير لكل الفرق الأوروبية.
برشلونة يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي.. مفاجأة
أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى عن قائمة فريقه لمواجهة ليفانتى غدا السبت في مباريات الجولة الثانيه عشر من الليجا الإسبانية.
وشهدت القائمة عودة عثمان ديمبلي واستبعاد صامويل اومتيتي.
وضمت القائمة كل من :
تير شتيجن _ سميدو _ بيكي _ راكيتيتش _ بوسكيتس_توديبو _ ارثور _ سواريز _ ميسي _ نيتو _ لينجلت _ جريزمان _ البا _ سيرجي روبرتو _ فيدال _ دي يونج _ جونيور كارليس بيريز _ انسو فاتي
لاعب جديد يقترب من الرحيل
إقترب نادي برشلونة الإسبانى من الإستغناء عن خدمات نجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لعدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق .
وذكرت صحيفة" دون بالون" الإسبانية، أن إدرة نادي برشلونة تتجه إلى الموافقة على رحيل النجم التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد جلوسه على دكة البدلاء، وهو ما قد يثير العديد من الأزمات داخل برشلونة.
فالفيردى يعلن عن مفاجأة تخص نيمار
تحدث أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى عن كواليس صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفى قبل لقاء ليفانتي غدا بالليجا الإسبانية
وعن كواليس صفقة نيمار قال: لم يطلب مني أحد تعديل عقدي من أجل ذلكـ ولم أعلم أن اللاعبين كانو مستعدين للتضحية المالية من أجل عودة نيمار.
الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي
يبدو أن حلم نادي برشلونة، في الحصول على خدمات الفرنسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بات مهددا بتحقيقه خلال الفترة المقبلة.
ويسعى الفريق الكتالوني، للتعاقد مع كيليان مبابي المتوج مع بلاده بلقب كأس العالم مؤخرا، لتعويض الرحيل المحتمل للأوروجوياني لويس سواريز، خلال الانتقالات الصيفية.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن مسألة انتقال مبابي للعب ضمن صفوف البلوجرانا أصبح معقدا للغاية، بسبب العلاقة المتوترة بين إداراتي الناديين.
وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة بدأ بالفعل في البحث عن بدائل أبرزهم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والذي يعيش بأفضل حالاته بالفترة الحالية.
مواعيد مباريات برشلونة في شهر نوفمبر.. مواجهات عنيفة ومرتقبة تنتظر فالفيردي وميسي
يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مجموعة من المباريات القوية خلال شهر نوفمبر القادم ضمن منافسات مختلف البطولات سواء الدوري الإسباني الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.
أخر مباراة خاضها برشلونة في سهر أكتوبر
وقد خاض نادي برشلونة أخر مباراة له في شهر أكتوبر كانت يوم الثلاثاء الماضي 29 أكتوبر ضد نادي بلد الوليد وانتهت بفوز البارسا بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
جدول مباريات برشلونة في شهر نوفمبر
ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول مباريات نادي برشلونة في شهر نوفمبر القادم كالآتي:
1- يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ليفانتي يوم السبت القادم 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.
2- ثم يستعد نادي برشلونة لملاقاة نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
3- ويلاقي نادي برشلونة نظيره نادي سيلتا فيجو يوم السبت 9 نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
4- ويواجه برشلونة نظيره نادي كارتاخينا يوم الأربعاء 13 نوفمبر وديا.
5- ثم يواجه برشلونة نظيره نادي ليجانيس يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
6- ثم يختتم برشلونة مواجهات شهر نوفمبر بمباراة بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
نجم إنتر ميلان أبرز المرشحين للانضمام إلى برشلونة
صفقة برشلونة القادمة
ويرغب نادي برشلونة في دعم خط هجوم في ظل تقدم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في العمر.
وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن برشلونة يدرك تمامًا أن صفقته القادمة ستكون في خط الهجوم وأن هذا المركز يحتاج للتدعيم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن لاوتارو مارتينيز يعد أبرز المرشحين للانضمام إلى البارسا.
وأضافت الصحيفة بأن نادي إنتر ميلان يعتقد بأن اللاعب الأرجنتيني يستحق مقابل مادي يتخطى ١٠٠ مليون يورو.
برشلونة وريال مدريد.. صراع خارج إسبانيا على الصفقة المدمرة
كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مواصلة الصراع الكبير بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على ضم الإنجليزي نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي خطف الأنظار في الفترة الأخيرة.
وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رحلة الجناح الإنجليزي الواعد جادون سانشو مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند اقتربت من النهاية وذلك بعد التألق الملفت للأنظار ليجذب إليه اهتمام كبرى الأندية الأوروبية على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة قطبي الدوري الإسباني.
وأكدت الصحيفة الألمانية احتمالية رحيل سانشو في الصيف المقبل عن قلعة سيجنال إيدونا بارك.
يوفنتوس يهدد برشلونة وريال مدريد في الصفقة الكبري
أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة يوفنتوس الإيطالى في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم القادم.
ويسعي يوفنتوس لمزاحمة الكبار في الدوري الانجليزي والإسببانى في التعاقد مع مهاجم سالزبورج النمساوى إيرلينج هالاند، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم.
وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يريد التعاقد مع هالاند والفوز بالسباق الذي من الممكن أن ينافسه فيه فريق ليفربول الإنجليزي بعدما أشاد يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بعد مباراة الريدز وسالزبورج النمساوي الأخيرة والتى انتهت بفوز كتيبة ملوب برباعيه مقابل ثلاث أهداف، ويسعي فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالى، لإقناع وكيل اللاعبين مينو رايولا بمساعدة اليوفي لإقناع اللاعب باختيار الانضمام إلى البيانكونيري.
وأشارت الصحيفة أن اللاعب هالاند صاحب الـ 19 عام متابع من قبل الأندية الأوروبية الكبرى مثل مانشستر يونايتد و ريال مدريد و ليفربول و برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد إنفجار موهبته مع منتخب النمسا ونادي سالزبورج وتسجيل الأهداف ببراعه.
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المنتظرة، خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة على كافة البطولات القارية والمحلية.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، أن الصفقة القادمة لنادي برشلونة ستكون في خط الهجوم، وذلك لإيجاد مهاجم بديل للدولي الأوروجواياني لويس سواريز، بسبب تقدم الأخير في العمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يفكر في ضم لوتارو مارتينيز من نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد تألقه مع ناديه سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه تمكن من هز شباك البلوجرانا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات