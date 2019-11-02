رياضة | عصام الحضري يطير إلى هونج كونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام الحضري يطير إلى هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه عصام الحضري اسطورة حراسة المرمى في مصر، الى هونج كونج من اجل قضاء فترة معايشة مع أحد الأندية هناك.

وقال الحضري إنه تلقى دعوة من أحد الفرق في هونج كونج لقضاء فترة معايشة معه نظرا لخبرته الكبيرة في مجال حراسة المرمى، ووافق من أجل الاستفادة نظرا لأنه في الفترة المقبلة يسعى للحصول على رخصة مدرب لحراس المرمى.



وأوضح الحضري، أنه سيقضي نحو أسبوع في هونج كونج، وبعدها سيعود إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتجه مرة أخرى خلال الشهر المقبل؛ لقضاء فترة معايشة في 3 دول أوروبية "هولندا وإيطاليا وألمانيا" مع بعض الأندية الكبرى هناك.