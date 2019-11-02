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الامارات | الخوري يفتتح منافسات «خليجي الشطرنج» بالكويت

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والخليجي للشطرنج عبدالعزيز عبدالله حسين الخوري، منافسات الجولة الختامية لبطولة الخليج الفردية للشطرنج للرجال والسيدات، التي يستضيفها النادي الكويتي للألعاب الذهنية في العاصمة الكويت، بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة من كافة الدول الخليجية.

ويتصدر البحريني علي الغسرة منافسات بطولة الرجال برصيد 6.5 نقاط في ختام لقاءات الجولة الثامنة، ويلاحقه مواطنه ماهر عياد برصيد 6 نقاط، والكويتيان طارق الأسعد ومشعل الصقر برصيد 5.5 نقاط.

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واقتربت الكويتية آمنة العوضي من إحراز ميدالية ملونة للكويت بشرط الفوز في الجولة التاسعة والأخيرة التي أقيمت مساء أول من أمس في لقاء صعب مع اللاعبة سهيلة بخيت.

وكان الاتحاد الخليجي للشطرنج قد تأسس قبل عامين في مدينة العين برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، لكي يقوم بدوره الإقليمي في تطوير الشطرنج وكل كوادرها في مختلف بلدان دول ، ودعم منظومة العمل الرياضي المشترك بين دول الخليج العربي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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