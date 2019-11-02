الامارات | قمة العين والجزيرة.. «سلبية» النتيجة «إيجابية» الأداء

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العين والجزيرة.. «سلبية» النتيجة «إيجابية» الأداء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر الجزيرة الفوز على مضيفه العين، وعاد من استاد هزاع بن زايد بنقطة التعادل السلبي، أمس، في قمة المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يستفد «فخر أبوظبي» من النقص العددي الذي حل بالزعيم بعد 13 دقيقة فقط، بطرد المدافع محمد علي شاكر، مهدراً كافة الفرص التي سنحت له خصوصاً في الشوط الأول.

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وعلى الرغم من حضور الأهداف في آخر 47 مباراة جمعت الفريقين فإن مواجهة أمس لم تشهد أهدافاً في وقت تواصلت فيه الإثارة على مدار الـ90 دقيقة والوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

«الإمارات اليوم» ترصد ستة أحداث مثيرة جعلت المواجهة «إيجابية» على الرغم من النتيجة السلبية التي لا تعبر عن الأداء، وذلك على النحو التالي:

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