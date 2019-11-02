الامارات | اتحاد الدرّاجات يعتمد الوفد المشارك في بطولة العرب بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدرّاجات يعتمد الوفد المشارك في بطولة العرب بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات في اجتماعه بالشارقة، برئاسة أسامة الشعفار، الوفد المشارك في البطولة العربية للطريق للكبار والشباب والناشئين والإناث، التي ستُقام في الاسكندرية من 28 الجاري وحتى السادس من ديسمبر المقبل.

ووافق المجلس كذلك على تعيين المدربة السورية رنا حيلاني لقيادة منتخب الإناث، وتجهيزه للبطولات المقبلة، كما وافق على مشاركة اللاعبين الهواة الأجانب في سباقات الهواة المواطنين.

وقال أمين عام الاتحاد عبدالناصر عمران، في تصريح صحافي: «يضم الوفد المشارك في البطولة العربية المدير المالي عبدالكريم الزرعوني، رئيساً للبعثة، والإداري معاذ المنصوري ومدرب الكبار بدر ميرزا ومدرب الشباب والناشئين مهدي عزيز، ونجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف، وخمسة لاعبين من منتخب الشباب، بالإضافة الى ثلاث لاعبات من منتخب الإناث. واطلع المجلس على الاستعدادات الجارية للطواف النسائي الدولي الأول الذي ينظمه الاتحاد من 17 إلى 20 فبراير المقبل، وقرّر عقد مؤتمر صحافي للطواف يوم 19 نوفمبر الجاري بقاعة مجلس دبي الرياضي. وعلى هامش الاجتماع احتفل أعضاء المجلس ونجوم المنتخب بفوز أسامة الشعفار بعضوية المجلس الوطني الاتحادي وقدموا له التهنئة، وقاموا بقطع كيكة كبيرة تحمل صورة الشعفار احتفالاً بهذه المناسبة.