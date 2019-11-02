الامارات | زوارق الإمارات في المراكز الأولى بمونديال «الإكس كات» بالصين

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الإمارات في المراكز الأولى بمونديال «الإكس كات» بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، من إحراز لقب السباق الأول للمرحلة الثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات مساء أمس، في المقابل سجل فريق أبوظبي وحامل لقب البطولة بداية قوية كذلك بإحرازه المركز الثاني ضمن السباق عن طريق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

وحل أيضاً زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثالث، وذلك في إطار الجولة التي تقام حالياً في مدينة شنغهاي الصينية. وبهذه النتيجة وصل زورق أبوظبي 4 إلى النقطة 100 في الترتيب العام للبطولة، ويبقى في الصدارة مع نهاية السباق الأول. في المقابل حافظ زورق «شرطة دبي 3» على الوصافة برصيد 91 نقطة. ويدخل المتسابقون اليوم أجواء السباق الرئيس الثاني للجولة، والذي سينطلق في تمام الثانية ظهراً بتوقيت الصين وهي العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن تقام قبله، منافسات وتحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة من خلال السباق، حيث ينطلق سباق أفضل زمن أو كسر الكيلو.

وترتفع وتيرة التحدي بين المشاركين كافة، لا سيما وأن المنافسة قد وصلت إلى أوجها من أجل جمع النقاط والمنافسة على اللقب العام للبطولة، ويُقام السباق بواقع 17 دورة ضمن المسار 14 دورة منها عادية يبلغ طولها 3:9 أميال بحرية ودورتين إجباريتين يبلغ طول الواحدة 3:54 أميال بحرية، ودورة البداية التي لا يتم احتساب توقيتها ضمن الأرقام الرسمية. ومن المتوقع أن يشهد السباق اليوم إثارة كبيرة في ظل سعي المشاركين للظفر بلقب السباق الثاني للمرحلة الثانية.

- فاز بلقب السباق

الأول من المرحلة

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الثانية، زورق «شرطة

دبي 3»، ثم حل ثانياً

زورق «أبوظبي 4»،

في حين عاد المركز

الثالث لزورق

«أبوظبي 5».