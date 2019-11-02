الامارات | حمدان المري بطلاً لتحدي سيح السلم للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان المري بطلاً لتحدي سيح السلم للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس حمدان أحمد المري بلقب سباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في نادي دبي للفروسية بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 179 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم المري اللقب على صهوة الجواد «كوتيلاس»، المملوك إلى إسطبلات إف 3، رغم تأخره في لائحة ترتيب الفرسان في المرحلة الأولى، بحلوله في المركز الـ31، لكنه تقدم إلى المركز الـ14 في المرحلة الثانية، قبل أن يتصدر السباق في المرحلتين الثالثة والرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس السيرلانكي دوسيانثان بانير سيلفام على صهوة الجواد «بالكان كازان» المملوك إلى إسطبلات البوادي، وحل ثالثاً الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «الطارق» المملوك إلى إسطبلات إم 7.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس السيرلانكي دوسيانثان بانير سيلفام المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بزمن 1:28:48 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «برنس» المملوك إلى إسطبلات إم أر إم مسجلاً زمناً قدره 1:28:58 ساعة.

وحلت في المرتبة الثالثة الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس على صهوة الجواد «رازنا» المملوك إلى إسطبلات إم 7 مسجلة زمناً قدره 1:29:00 ساعة، بينما جاء في المركز الرابع الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بزمن 1:29:01 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس غيث عبدالواحد صقر على صهوة الجواد «ماريو» المملوك إلى إسطبلات إم 7 مسجلاً زمناً قدره 1:29:01 ساعة.

وحافظ الفارس السيرلانكي دوسيانثان بانير سيلفام على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، محققاً 2:46:10 ساعة، بينما قفزت الفارسة الأرجنتينية ديانا شوبيتا من المركز الـ25 إلى الوصافة على صهوة الجواد «إل سي إي كارليون» المملوك إلى إسطبلات الريف عجبان، مسجلة زمناً قدره 2:47:32 ساعة، وجاءت الفارسة الإيطالية أليس ميسينو في المركز الثالث، متقدمة من المركز الـ14 على صهوة الجواد «لوبيزون» المملوك إلى إسطبلات الريف عجبان مسجلة زمناً قدره 2:47:32 ساعة.

وتقدمت الفارسة نسرين علي خالد من المركز العاشر إلى الرابع على صهوة الجواد «أولهان» المملوك إلى إسطبلات سيح السلم مسجلة زمناً قدره 2:47:44 ساعة، وصعد الفارس خلف أحمد سعيد من المركز الـ13 إلى الخامس على صهوة الجواد «سيليدول» المملوك إلى إسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 2:47:49 ساعة.

أما المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، فقد شهدت تغييرات كثيرة في مراكز الصدارة، بعدما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الـ14 إلى الأول بزمن 3:48:35 ساعات، كما استعاد الفارس سيف أحمد المزروعي المركز الثاني متقدماً من المركز السابع مسجلاً زمناً قدره 3:48:52 ساعات، بينما تراجع متصدر المرحلتين الأولى والثانية الفارس السيرلانكي دوسيانثان بانير سيلفام إلى المركز الثالث بزمن 3:49:28 ساعات، وجاء في المركز الرابع الفارس محمد العطاس على صهوة الجواد «أبو سكو بيرسك» المملوك إلى إسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 3:49:28 ساعات، وتبعه في المركز الخامس الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، متقدماً من المركز الـ21 مسجلاً زمناً قدره 3:50:12 ساعات.

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سيح السلم أمس

179 فارساً وفارسة،

وحسم المري اللقب

بعد أن انتقل من

المركز 31 في المرحلة

الأولى إلى صدارة

المرحلتين الثالثة

والرابعة.