شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يسقد أمام ديجون في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 سقط نادي باريس سان جيرمان أمام مضيفه ديجون في إفتتاحية الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي وذلك بملعب "جاستون جيرارد".

وتمكن ديجون من تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين خلال المباراة. Advertisements تقدم الباريسيون عن طريق "كيليان مبابي" في الدقيقة 19. وتعادل الضيوف في آخر لحظات الشوط الأول عن طريق منير شفيق. في الشوط الثاني سجل أصحاب الأرض هدف الفوز عن طريق " جوندير كاديز" في الدقيقة 47. بهذه النتيجة يتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 27 لكنه يظل في المركز الأول، بينما يرتفع رصيد ديجون للنقطة 12 في المركز الثامن عشر.

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