شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لمواجهة المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم السبت فريق الإتحاد السكندرى استعداداته لمباراته المرتقبة مع المحرق البحرينى والمقرر لها الثامنة عصر غداً الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة الاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام فى 26 نوفمبر الجارى بالبحرين .

ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر لاعبيه باحترام المنافس والعمل على خطف النقاط الثلاث لتسهيل مباراة العودة بالبحرين لضمان التأهل للدور التالى للبطولة ، اكتملت القوة الضاربة لـ الاتحاد السكندرى بعودة أحمد نبيل مانجا مدافع وسط الفريق من الإصابة التى ألمت به بنزلة برد شديدة ألزمته الفراش لمدة 3 أيام.

ويحلم عشاق سيد البلد بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الاولى فى تاريخ الاتحاد السكندرى، ويتسلح زعيم الثغر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأخضر.

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ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للمسابقة في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف ، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى ، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.