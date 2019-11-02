شكرا لقرائتكم بعد سوء تصرفه مع جماهير أرسنال.. استبعاد تشاكا من قائمة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة أن قائد فريقه الدولي السويسري غرانيت تشاكا سيغيب عن المباراة ضد وولفرهامبتون يوم السبت على ملعب الإمارات في لندن، بسبب التوتر الحاصل بينه وبين الجماهير.

وشهدت مباراة أرسنال ضمن المرحلة العاشرة في البطولة المحلية أمام كرستال بالاس (2-2) الأحد، صافرات استهجان تجاه السويسري لدى استبداله في الشوط الثاني، رد عليها اللاعب بوضع يده على أذنه وبدا كأنه يوجه شتيمة للمشجعين، قبل أن يدخل إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وواجه تشاكا دعوات لتجريده من شارة قائد المدفعجية، كما تم استبعاده من المباراة المجنونة التي خسرها أرسنال يوم الأربعاء أمام مضيفه ليفربول (4-5 بركلات الترجيح) في كأس الرابطة بعد التعادل في الوقت الأصلي 5-5، بعدما اعترف إيمري بأن رد فعل لاعبه كان خاطئا، وحضه على تقديم الاعتذار للمشجعين.

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وقال إيمري للصحافيين يوم الجمعة عشية استضافة وولفرهامبتون "لقد اعتذر، لقد تقدم باعتذاره للجماهير وللجميع والآن التركيز على المباراة"، مضيفا "ليس في ذهني أنه سيلعب غدا، لأنني أعتقد الآن أننا فقط بحاجة أيضا إلى التركيز بنسبة مئة في المئة على المباراة". وتابع "الآن سنذهب للتدريب، لكنه ليس من ضمن حساباتي".

وكشف تشاكا الذي تعرض لصافرات الاستهجان أيضاً خلال مباراة أستون فيلا في وقت سابق من هذا الموسم، أنه وصل إلى نقطة الغليان في أعقاب سلسلة من التهكم المرضي تجاهه وأسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يحظ تشاكا بإعجاب العديد من مشجعي أرسنال منذ انضمامه إلى صفوف الفريق عام 2016 قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وذلك بسبب عروضه الباهتة، وكان إخفاقه في إبعاد كرة عرضية سجل منها كرستال بالاس الهدف الثاني (التعادل) في مباراة الفريقين، الأحد الماضي في الدوري سببا في هجوم بعض جماهير النادي عليه.