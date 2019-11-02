شكرا لقرائتكم كونتي يطالب إدارة إنتر بالتعاقد مع فيدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، من إدارة ناديه التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كونتي يحرص على إضافة عنصر القوة البدنية للفريق بوجود فيدال، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها، وتنبع ثقة إدارة إنتر في نجاح فكرة ضم اللاعب، من الإحباط الذي يشعر به اللاعب من عدم كفاية الوقت الممنوح له للعب في "كامب نو".

وكان فيدال تحدث في وقت سابق عن علاقته بمدرب إنتر الحالي ومدربه السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي، حيث قال: "عشت لحظات رائعة مع كونتي، مستواي ارتفع بفضله، الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو الثقة، وعندما يمنحك مدرب من هذا المستوى ثقته، سيمكنك تحسين كثير من الأمور".

وسجل فيدال في فوز برشلونة على بلد الوليد 5 - 1 في منتصف الأسبوع، ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.