غوارديولا: جارسيا يضع معايير جديدة للاعبي سيتي الشبان









اسماء السيد - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم إن اللاعب الإسباني الصاعد إيريك جارسيا يقترب من تحدي المشاركة بشكل منتظم مع الفريق الأول بعد أن وضع معيارا للاعبين الشبان بتقديم أداء شبه مثالي أمام ساوثامبتون منتصف هذا الأسبوع.

وساعدت أهداف سيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتامندي في فوز سيتي المقنع 3-1 على ساوثامبتون الثلاثاء الماضي لكن جمهور أصحاب الضيافة شاهد لمحة عن مستقبل الفريق في استاد الاتحاد.

وفي ظل معاناة سيتي من أزمة إصابات في خط الدفاع أظهر جارسيا، خريج أكاديمية برشلونة، ثباتا كبيرا في التعامل مع الكرة بجانب أوتامندي في قلب الدفاع.

وردا على سؤال عن تحلي لاعبي سيتي الشبان بجودة كافية للظهور في الدوري الممتاز قال غوارديولا للصحفيين "فيل فودن حاليا.

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"إيريك جارسيا قريب من ذلك لأنه في كل ظهور له يقدم أداء رائعا وعلى أعلى مستوى ولا يرتكب أخطاء. يجب على اللاعبين الشبان الآخرين مواصلة العمل والمثابرة والاجتهاد".

وشارك جارسيا للمرة الثالثة مع سيتي يوم الثلاثاء بينما ظهر تومي دويل لأول مرة في خط الوسط خلف برناردو سيلفا وفودين.

وسيعود فرناندينيو من الإيقاف أمام ساوثامبتون في الدوري غدا السبت لكن دويل (18 عاما) سيكون ضمن الخيارات عندما يواجه سيتي جدولا مكتظا بالمباريات الشهر المقبل.

وقال غوارديولا "عمره 18 عاما...مكانه حاليا في الفريق الثاني. عليه أن يخوض أكبر عدد من المباريات هناك ليكون جاهزا كما كان في مباراته الأخيرة".