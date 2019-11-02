شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الملعب الزجاجى للاسكواش أمام الأهرامات بنهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المعلب الزجاجى للإسكواش أمام الأهرامات بالجيزة وسط حضور جماهيرى كبير لمتابعة بطولة مصر الدولية للاسكواش رجال، وبطولة العالم للاسكواش سيدات بشكل مميز ومبهر لجميع الحاضرين. وفاز عبد الجواد على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8. Advertisements فيما توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالى والرابعة في تاريخها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الملعب الزجاجى للاسكواش أمام الأهرامات بنهائى بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.