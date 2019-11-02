شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنتخب الأوليمبى يواصل استعداداته لانطلاق بطولة أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الأولمبي مرانه اليوم باستاد السويس ضمن استعدادته لخوض نهائيات الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعه القادمة وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020.

وجاء المران قويا تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وركز فيه علي النواحي التكتيكيهة وجاء اليوم حافلا حيث خضع جميع اللاعبين في القائمه لكشف المنشطات بمعرفة الوكاله المصريه لمكافحة المنشطات "النادو".

ومن المقرر أن يكون مران الغد هو آخر التدريبات بالعين السخنه علي أن يتوجه الفراعنة بعد غد الأحد للقاهرة والتدريب باستاد القاهرةومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى علي الاستفادة الكامله من معسكر السخنه مشيدا بالتزام جميع اللاعبين والأجواء المثالية للمعسكر بداية من مقر الإقامة مرورا بملاعب ستاد السويس وملعب وادي دجله بالعين السخنة موجها الشكر للجميع.

Advertisements

وقال شوقى غريب، الجهاز الفني واللاعبين يقدرون حجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم وحريصين كل الحرص علي إسعاد الجماهير المصرية فى البطولة المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادمة.



المنتخب الأولمبي يواصل الاستعداد لانطلاق أمم إفريقيا وكشف للمنشطات



المنتخب الأولمبي يواصل الاستعداد لانطلاق أمم إفريقيا



جهاز المنتخب الأولمبى