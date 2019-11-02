أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10

تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب عن أرقام لاعبي الفراعنة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

الأحمر اللون الرسمى لمنتخب مصر الأوليمبى بأمم أفريقيا

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب عن ألوان القميص الذي سيخوض به الفريق بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم الجمعة المقبل حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث تقرر ارتداء الفريق للون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما الأبيض زي احتياطي، ويرتدي الحارس للون الموف الأساسي واللون الاحتياطي أصفر.

عمرو الجناينى وأحمد عبد الله يؤازران منتخب مصر الأولمبى

حرص عمرو الجناينى رئيس اللجنه الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة على التواصل مع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى للاطمئنان على الفريق والمعسكر، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على "على فرج"

توج كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة فى تاريخها توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

صور.. نجوم الفن والمجتمع والإعلام يحضرون نهائى بطولة العالم للاسكواش امتلأت مدرجات الملعب الزجاجى تحت سفح الأهرامات عن آخرها بحضور جماهيرى مكثف لمتابعة الدور النهائى ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 430 ألف دولار، حيث يلتقى الثنائى المصرى رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميا مع نور الشربينى حامل اللقب والمصنفة الرابعة. Advertisements الجالية المصرية فى الإمارات تحضر مران الأهلى شهد مران الأهلي، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلى دبى، حضورا لأفراد من الجالية المصرية فى الإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين. محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بالإمارات وإصابة بسيطة لحسين السيد شارك محمود وحيد لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي. وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامج استشفائي وفق البرنامج الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.

الزمالك يخوض مرانه على فترتين فى معسكر 6 أكتوبر استعداداً لـ"جولدى"

قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك خوض تدريبات الفريق على فترتين يوميا لتجهيز اللاعبين بصورة جيدة قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأولمبى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر.