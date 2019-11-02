أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10
تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10
الأحمر اللون الرسمى لمنتخب مصر الأوليمبى بأمم أفريقيا
عمرو الجناينى وأحمد عبد الله يؤازران منتخب مصر الأولمبى
كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على "على فرج"
نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة فى تاريخها
توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
صور.. نجوم الفن والمجتمع والإعلام يحضرون نهائى بطولة العالم للاسكواش
امتلأت مدرجات الملعب الزجاجى تحت سفح الأهرامات عن آخرها بحضور جماهيرى مكثف لمتابعة الدور النهائى ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 430 ألف دولار، حيث يلتقى الثنائى المصرى رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميا مع نور الشربينى حامل اللقب والمصنفة الرابعة.
الجالية المصرية فى الإمارات تحضر مران الأهلى
شهد مران الأهلي، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلى دبى، حضورا لأفراد من الجالية المصرية فى الإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.
محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بالإمارات وإصابة بسيطة لحسين السيد
وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامج استشفائي وفق البرنامج الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.
الزمالك يخوض مرانه على فترتين فى معسكر 6 أكتوبر استعداداً لـ"جولدى"
قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك خوض تدريبات الفريق على فترتين يوميا لتجهيز اللاعبين بصورة جيدة قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأولمبى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر.
كاسونجو يصل القاهرة لعقد جلسة مع رئيس الزمالك بعد فسخ عقده مع الوداد
وصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، اليوم الجمعة، لعقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربى.
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