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تعرف على السجل الذهبى لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التى تقام الصيف المقبل. 

 

وأقيمت البطولة مرتين، الأولى كانت في المغرب عام 2011، والثانية كانت في السنغال سنة 2015، وتستضيف مصر النسخة الثالثة للبطولة، بحضور 8 منتخبات أفريقية. 

 

ونستعرض فيما يلى سجل أبطال بطولة..

 

-  الجابون بطل النسخة الأولى

 

فى عام 2011 توج المنتخب الجابوني بأول نسخة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة على حساب المنتخب المغربي. 

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وفاز المنتخب الجابوني على نظيره المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، فيما فاز المنتخب الوطني على نظيره السنغالي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 2-0.

 

 

وتأهل من هذه النسخة إلى أولمبياد لندن 2012 كل من المنتخب الجابوني، بصفته بطلا للبطولة، والمنتخب المغربي بصفته وصيفًا لها، والمنتخب الوطني بصفته صاحب المركز الثالث. 


- نيجيريا ثاني الأبطا

 

في عام 2015 توج المنتخب النيجيري بثاني بطولة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، على حساب المنتخب الجزائري.

 

وفاز المنتخب النيجيري على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بنتيحة 2-1، فيما فاز المنتخب الجنوب أفريقي على نظيره السنغالي في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الجزاء بنتيجة 3-1.

 

وتأهل من هذه النسخة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، المنتخب النيجيري بصفته بطلا للبطولة، والمنتخب الجزائري بصفته وصيفًا لها، والمنتخب الجنوب أفريقي بصفته صاحب المركز الثالث.

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