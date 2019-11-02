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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة ونرصد أهم 7 أخبار اليوم..
كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على "على فرج"
نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة فى تاريخها
توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10
الأحمر اللون الرسمى لمنتخب مصر الأوليمبى بأمم أفريقيا
الجالية المصرية فى الإمارات تحضر مران الأهلى
شهد مران الأهلي، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلى دبى، حضورا لأفراد من الجالية المصرية فى الإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.
محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بالإمارات وإصابة بسيطة لحسين السيد
وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامج استشفائي وفق البرنامج الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.
كاسونجو يصل القاهرة لعقد جلسة مع رئيس الزمالك بعد فسخ عقده مع الوداد
وصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، اليوم الجمعة، لعقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربى.
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