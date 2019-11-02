اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة ونرصد أهم 7 أخبار اليوم..

 

كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على "على فرج"

توج كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

 

كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على

 

نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة فى تاريخها

توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة فى تاريخها

تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب عن أرقام لاعبي الفراعنة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

 

تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10

الأحمر اللون الرسمى لمنتخب مصر الأوليمبى بأمم أفريقيا

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب عن ألوان القميص الذي سيخوض به الفريق بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم الجمعة المقبل حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث تقرر ارتداء الفريق للون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما الأبيض زي احتياطي، ويرتدي الحارس للون الموف الأساسي واللون الاحتياطي أصفر.

 

الأحمر اللون الرسمى لمنتخب مصر الأوليمبى بأمم أفريقيا

الجالية المصرية فى الإمارات تحضر مران الأهلى

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شهد مران الأهلي، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلى دبى، حضورا لأفراد من الجالية المصرية فى الإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.

الجالية المصرية فى الإمارات تحضر مران الأهلى

محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بالإمارات وإصابة بسيطة لحسين السيد

شارك محمود وحيد لاعب الأهلي،  في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.

 

وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامج استشفائي وفق البرنامج الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.

 

محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بالإمارات وإصابة بسيطة لحسين السيد

 

كاسونجو يصل القاهرة لعقد جلسة مع رئيس الزمالك بعد فسخ عقده مع الوداد

وصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، اليوم الجمعة، لعقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربى.

كاسونجو يصل القاهرة لعقد جلسة مع رئيس الزمالك بعد فسخ عقده مع الوداد

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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