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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد بعد التتويج ببطولة مصر الدولية للاسكواش: بداية جيدة للموسم والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد الجواد في تصريحات خاصة: "فخور بهذا الفوز أما الجماهير المصرية التي ساندتني طوال البطولة، المباراة لم تكن سهلة، خاصة أنني واجهت المصنف الأول عالميا وبطل العالم، ولكنه فوز مهم في بداية الموسم وأول ألقابي، أتطلع لتحد جديد في بطولة العالم المقبلة".
وفاز عبد الجواد على منافسه على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالميا، فى نهائى بطولة مصر الدولية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 61 دقيقة.
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