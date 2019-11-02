شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد بعد التتويج ببطولة مصر الدولية للاسكواش: بداية جيدة للموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث كريم عبد الجواد، لاعب النادي الأهلي المصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، عن تتويجه ببطولة مصر الدولية للرجال على حساب علي فرج المصنف الأول عالميا، والتي أقيمت تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وقال عبد الجواد في تصريحات خاصة: "فخور بهذا الفوز أما الجماهير المصرية التي ساندتني طوال البطولة، المباراة لم تكن سهلة، خاصة أنني واجهت المصنف الأول عالميا وبطل العالم، ولكنه فوز مهم في بداية الموسم وأول ألقابي، أتطلع لتحد جديد في بطولة العالم المقبلة".

وفاز عبد الجواد على منافسه على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالميا، فى نهائى بطولة مصر الدولية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 61 دقيقة. Advertisements















