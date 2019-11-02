شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد برادة لـ"الخليج 365": بطولة العالم للاسكواش فكرتنى بالأيام الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال برادة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألف مبروك لمصر على البطولة فكرتنا بالأيام الحلوة، الاسكواش المصري بقى نمرة واحد وهنكمل المسيرة، وفخور بما وصل إليه الاسكواش المصري بعد حصد المربع الذهبي في التصنيف العالمي للرجال والسيدات.. ارتباط الأهرام باسمي شيء يسعدني ويزيدني فخرا بما حققته من إنجاز في سفح الأهرامات وفخور بالتنظيم المصري وما قدمه عمرو منسي وفريقه".

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