شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الرسالة التى أطلقها زيزو عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى.
"زيزو" ديفندر الزمالك يعود للقاهرة منتصف الأسبوع بعد جراحة الصليبى
أعلن محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك عن نجاح عملية الرباط الصليبى التى أجراها فى ألمانيا مؤخراً، متقدماً بالشكر إلى أهله وجمهور الفريق الأبيض ومجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور.
وقال زيزو عبر حسابه على موقع "انستجرام":"الحمد لله تمت العملية علي خير بفضل الله أولاً.. ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين"، كما تابع زيزو قائلاً:"حابب أشكر اللاعبين القدامي اللي ساندوني وأشكر اللاعبين القدامي اليل مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في أندية تانية".
كشف مصدر مقرب من محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الزمالك، سر الرسالة الغامضة التى أطلقها اللاعب اليوم على حسابه على موقع "إنستجرام" والتى قال فيها: "حابب أشكر اللاعبين القدامي اللي ساندوني وأشكر اللاعبين القدامي اللى مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين في أندية تانية".
وقال المصدر: "زيزو يقصد حازم إمام بصفته رمزاً للزمالك، حيث رأى اللاعب فيديو يقدم فيه الثعلب دعماً لمحمد محمود لاعب وسط الأهلى الذى تعرض لنفس الإصابة ولم يقم بدعم لاعب الزمالك".
النقاز يشارك فى مران الزمالك الصباحى بعد عودته من تونس
انتظم التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، فى معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا بالسادس من أكتوبر، والمقرر استمراره حتى يوم الاثنين المقبل، ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة توقف الدورى.
ووصل حمدى النقاز إلى القاهرة بالأمس وتوجه إلى معسكر الفريق وشارك فى التدريب الصباحى اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة جولدى الودية التى ستقام يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتهما بعد نهاية فترة التوقف.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.