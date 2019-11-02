اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الرسالة التى أطلقها زيزو عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى.

"زيزو" ديفندر الزمالك يعود للقاهرة منتصف الأسبوع بعد جراحة الصليبى

يعود محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة، منتصف الأسبوع القادم، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، حيث رافقه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، وكشف مصدر مقرب من زيزو أن حالته جيدة فى الوقت الحالى، وأن مسئولى الزمالك على تواصل معه ومع طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته بعد الجراحة.

أعلن محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك عن نجاح عملية الرباط الصليبى التى أجراها فى ألمانيا مؤخراً، متقدماً بالشكر إلى أهله وجمهور الفريق الأبيض ومجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور.

وقال زيزو عبر حسابه على موقع "انستجرام":"الحمد لله تمت العملية علي خير بفضل الله أولاً.. ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين"، كما تابع زيزو قائلاً:"حابب أشكر اللاعبين القدامي اللي ساندوني وأشكر اللاعبين القدامي اليل مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في أندية تانية".