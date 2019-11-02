شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف المراحل الاستعدادية الثلاثة قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المعسكر الخارجى المقام حاليا بالإمارات مُفيد جدا وسيحقق أهدافا كثيرة للفريق في هذه المرحلة التى يستعد فيها للارتباطات المحلية والأفريقية المقبلة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مُبشّرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التى ينشدها الجهاز الفني منه، معلقا: "اللاعبون في حالة تركيز كامل منذ الوصول للإمارات أمس وهناك رغبة وإصرار من جميع اللاعبين لتنفيذ فكر وخطط الجهاز الفني بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها الأهلي قبل توقف الدورى".

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامج فترة الإعداد خلال توقف الدوري على أكثر من مرحلة، بدأت الأولى بالقاهرة من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش ثم معسكر الإمارات الذي يمثل المرحلة الثانية، وبعد ذلك يعود الفريق لاستئناف تدريباته بالتتش، وكان الأهلي قد وصل مدينة دبي بالإمارات عصر أمس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة، وخاض الفريق أول مران له بالإمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.