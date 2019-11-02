حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10. تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10 الأحمر اللون الرسمى لمنتخب مصر الأوليمبى بأمم أفريقيا عمرو الجناينى وأحمد عبد الله يؤازران منتخب مصر الأولمبى كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على "على فرج" نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة فى تاريخها صور.. نجوم الفن والمجتمع والإعلام يحضرون نهائى بطولة العالم للاسكواش Advertisements الجالية المصرية فى الإمارات تحضر مران الأهلى محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بالإمارات وإصابة بسيطة لحسين السيد الزمالك يخوض مرانه على فترتين فى معسكر 6 أكتوبر استعداداً لـ"جولدى" كاسونجو يصل القاهرة لعقد جلسة مع رئيس الزمالك بعد فسخ عقده مع الوداد

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