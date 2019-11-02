شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش: سعيدة باللقب ولعبت المباراة مصابة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشربيني في تصريحات خاصة: "سعيدة بحصد لقبي الرابع في بطولة العالم، بالتأكيد لم أتوقع أن يمضى سيناريو المباراة بهذا الشكل أمام رنيم، كانت مباراة قوية وخضتها تحت تأثير الإصابة، وربما أسافر إلى ألمانيا قريبا لاستشارة الطبيب من أجل تحديد حجم إصابة الركبة بعدما عاودتني الآلام".
وعن تراجعها في التصنيف العالمي إلى المركز الرابع، أكدت الشربيني أن هذا الموسم لم تبدأ بالشكل الأفضل بسبب إصابة الركبة، ولكنها ستسعى لبذل قصارى جهدها لتقديم مستوى أفضل فى الفترة المقبلة.
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