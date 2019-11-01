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إنتر ميلان يريد التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد السابق

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الجمعة 1 نوفمبر 2019

كونتي

كونتي

إنتر ميلان يريد التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد السابق

كتب

عبدالقادر عرابي

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع "ماتيو دارميان" الظهير الأيمن لنادي بارما ولاعب مانشستر يونايتد السابق.

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وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن المدرب الإيطالي لإنتر ميلان يضع دارميان نصب عينيه لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، التي شهدت إصابة "دانيلو دامبروسيو".

وأظهر دارميان مستوى جيد منذ إنضمامه مطلع هذا الموسم لبارما.

وسيطلب بارما مبلغ 22 مليون يورو للإستغناء عن دارميان، بحسب الصحيفة الإيطالية.

وفي حالة إنضمام دارميان، سيلتحق بزميليه السابقين روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

وإنضم دارميان لصفوف مانشستر يونايتد مطلع موسم 2015 قادماً من تورينو الإيطالي مقابل  12.7 مليون جنيه إسترليني.  

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