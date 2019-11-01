شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا .. القيمة التسويقية لهدف برشلونة إزدادت أربع مرات والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 برشلونة كتب عبدالقادر عرابي نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً حول مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني "لاوتارو مارتيتيز" والمطلوب بقوة في نادي برشلونة الإسباني.

Advertisements وأشار التقرير للتطور الكبير في مسيرة اللاعب، حيث أصبح المهاجم الأساسي للنيرادزوري على حساب مواطنه ماورو إيكاردي الذي رحل لباريس سان جيرمان. كما أصبح المهاجم الأساسي للمدرب "ليونيل سكالوني" المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني. وسجل لاوتارو مع إنتر 16 هدفاً وصنع ثلاثة في 48 لقاء خاضه مع الفريق الإيطالي. وإنضم اللاعب صاحب الـ 22 عاماً لصفوف الإنتر مطلع الموسم الماضي قادماً من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو، ويبلغ سعره الآن بحسب التقارير 111 مليون يورو، وهو ما يعني أن قيمته التسويقية إزدادت لأكثر من أربعة أضعاف.

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