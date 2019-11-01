قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غداً

الجمعة 1 نوفمبر 2019

ريال مدريد

كتب محمد الدمتناوي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة اللاعبين استعداداً لمواجهة ريال بيتيس يوم الغد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا، والتي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.



شهدت القائمه غياب كلاّ من ناتشو، وأسينسيو، وجاريث بيل للإصابة، وأودريوزولا، إبراهيم دياز، وماريانو دياز، فاسكيز قرارات فنية، وخاميس رودريجيز عاد متأخرا من كولومبيا.

Advertisements

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى :- كورتوا، أريولا، ألتوبي.

خط الدفاع :- فاران، راموس، ميليتاو، كارفخال، مارسيلو، ميندي.

خط الوسط :- كروس، مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو.

خط الهجوم :- هازارد، بنزيما، يوفيتش، رودريغو، فينسيوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة بين الفريقين.