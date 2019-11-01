شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الفرنسي | التشكيل الرسمى لمباراة باريس سان جيرمان وديجون والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي يلتقى في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة فريقي باريس سان جيرمان ومضيفه ديجون بملعب الأخير "جاستون جيرارد" في إفتتاحية الجولة الثانية عشر.

Advertisements وكشف الألماني "توماس توخيل" عن تشكيلة فريقه للمباراة والتي جاءت كما يلي: حراسة المرمى: نافاس خط الدفاع: داجبا - دايالو - كيمبيمبي - بيرنات خط الوسط: ماركينيوس - إدريسا جايي - باريديس خط الهجوم: مبابي - دي ماريا - إيكاردي بينما أعلن ستيفن جوبار عن تشكيلة فريق ديجون والتي جاءت كالتالي: حراسة المرمى: ألفريد جوميز خط الدفاع: موزينجا - كوليبالي - مانجا - فؤاد شفيق خط الوسط: لاوتوا - ندونج - كاديز - بالدي - شعير خط الهجوم: تافاريس

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