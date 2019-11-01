شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي .. غياب ديمبلي وعودة آرثر وفيربو والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 برشلونة كتب عبدالقادر عرابي يحل نادي برشلونة ضيفاً على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

Advertisements وشهدت قائمة الفريق الكتالوني إستبعاد النجم الفرنسي "عثمان ديمبلي" رغم إنتهاء إيقافه لأسباب فنية، فيما يعود آرثر ميلو وجونيور فيربو للقائمة مرة أخرى بعد الغياب أمام بلد الوليد الجولة الماضية. ويتواصل غياب المدافع الفرنسي "صامويل أومتيتي" رغم عودته للتدريبات مرة أخرى. قائمة برشلونة. حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لونجليه - توديبو - ألبا - فيربو خط الوسط: راكيتيتش - سيرخيو روبيرتو - آرثر ميلو - دي يونج - بوسكيتس - فيدال خط الهجوم: ميسي - سواريز - جريزمان - أنسوا فاتي - كارليس بيريز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي .. غياب ديمبلي وعودة آرثر وفيربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.