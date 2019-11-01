شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. غياب نجم برشلونة عن لقاء ليفانتي والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 ديمبيلي كتب Advertisements عبدالقادر عرابي يستعد نادي برشلونة لمواجهة مضيفه ليفانتي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني غداً بملعب "سيوتات دي فالنسيا".

وتم رسمياً إستبعاد نجم الفريق الفرنسي الشاب "عثمان ديمبيلي" من رحلة الفريق المسافرة لمدينة فالنسيا. وإنتهت عقوبة إيقاف ديمبيلي على خلفية البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام أشبيلية في الجولة التاسعة، وغاب على إثرها مبارتين أمام إيبار وبلد الوليد في الجولتين الماضيتين. ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة بفارق نقطة أمام الريال صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

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