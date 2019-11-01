بعد نجاح عملية الصليبي.. تعرف على رسالة محمود عبد العزيز الأولى 

الجمعة 1 نوفمبر 2019

محمود عبدالعزيز

وجه محمود عبدالعزيز "زيزو" ، لاعب وسط الزمالك المصري ، رسالة شكر لمجلس إدارة الفريق الأبيض وبعض زملائه وذلك بعد انتهائه من إجراء عملية الرباط الصليبي في ألمانيا.



رسالة محمود عبد العزيز

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وكتب محمود عبد العزيز "زيزو" عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “الحمد لله تمت العملية علي خير بفضل الله أولا ودعاء اهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضي منصور والكابتن اسماعيل يوسف والاستاذ امير مرتضي وزملائي اللاعبين”.

وأردف نجم وسط الزمالك : “حابب اشكر اللاعبين القدامي الي ساندوني واشكر اللعيبة القدامي الي مش فاكرين اني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في اندية تانية، وسأعود اقوي باذن الله”

إصابة الصليبي تتجد للمرة الثالثة

وكان محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأبيض والمقاصة بالدوري المصري الممتاز، قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وحاجته للتدخل الجراحي الذي يغيب على أثره عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض خلالها اللاعب لجراحة الصليبي على مدار مشواره الكروي.