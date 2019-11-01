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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يلمح لغياب نجم الفريق أمام أستون فيلا والان مع التفاصيل
الجمعة 1 نوفمبر 2019
كلوب
كتب
عبدالقادر عرابي
ألمح المدرب الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لإمكانية إراحة نجم وسطه البرازيلي الدولي "فابينيو" خلال مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي غداً.
ويمتلك فابينيو أربع بطاقات صفراء، وحصوله على بطاقة إضافية غداً سيعني ذلك غيابه عن قمة الدوري الإنجليزي الإسبوع القادم أمام مانشستر سيتي.
وعلق كلوب على ذلك قائلا: "يجب أن يتعامل فابينيو مع هذا الموقف أو نتعامل نحن، مركزه يتطلب التدخلات القوية، هو معرض لبطاقة خامسة".
وتابع: "لم أتخذ قراري النهائي بعد، سنرى ما يمكن أن يحدث".
ويحل ليفربول متصدر الدوري غداً على نادي أستون فيلا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب فيلا بارك.
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