اخبار الرياضه

كلوب يلمح لغياب نجم الفريق أمام أستون فيلا

0 نشر
عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يلمح لغياب نجم الفريق أمام أستون فيلا والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019

كلوب

كلوب

كلوب يلمح لغياب نجم الفريق أمام أستون فيلا

كتب

عبدالقادر عرابي

ألمح المدرب الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق الإنجليزي لإمكانية إراحة نجم وسطه البرازيلي الدولي "فابينيو" خلال مباراة أستون فيلا في غداً.

Advertisements

ويمتلك فابينيو أربع بطاقات صفراء، وحصوله على بطاقة إضافية غداً سيعني ذلك غيابه عن قمة الدوري الإنجليزي الإسبوع القادم أمام مانشستر سيتي.

وعلق كلوب على ذلك قائلا: "يجب أن يتعامل فابينيو مع هذا الموقف أو نتعامل نحن، مركزه يتطلب التدخلات القوية، هو معرض لبطاقة خامسة".

وتابع: "لم أتخذ قراري النهائي بعد، سنرى ما يمكن أن يحدث".

ويحل ليفربول متصدر الدوري غداً على نادي أستون فيلا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب فيلا بارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يلمح لغياب نجم الفريق أمام أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا