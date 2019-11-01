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شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتمسك بجاريث بيل في ريال مدريد والان مع التفاصيل
الجمعة 1 نوفمبر 2019
زيدان
كتب
وكالات
أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه ليس له أي دخل بما تردد مؤخراً عن رغبة اللاعب الويلزي جاريث بيل في العودة للعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأشار زيدان، في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراته المرتقبة غداً السبت أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني، إلى أن اللاعب يتواجد مع الفريق وأصبح أفضل الآن عما كان من قبل.
وعن علاقته المتوترة مع اللاعب، قال زيدان: "إنها مسألة قديمة" مشيراً إلى أن الأمر كله يتعلق بالأداء وأنه ليس له أي علاقة بما يتردد عن إمكانية عودة بيل للدوري الإنجليزي.
وأوضح زيدان مازحاً: "من الضروري أن أجلبه إليكم ليتحدث معكم ويعرف ما يدور بتفكيركم".
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