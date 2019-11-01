ستوك سيتي يستغنى عن مدربه بسبب النتائج الكارثية

الجمعة 1 نوفمبر 2019

جونز

أقال ستوك سيتي، مدربه ناثان جونز اليوم الجمعة، عقب نتائج مخيبة دفعت الفريق إلى احتلال المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.



وقاد الويلزي جونز البالغ عمره 46 عاماً، الذي تولى تدريب ستوك في يناير كانون الثاني الماضي، الفريق للفوز في ست مباريات فقط بين 38 في كافة المسابقات.

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وعقب الخسارة 0-2 أمام ميلوال السبت الماضي ابتعد ستوك بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وقال جونز في بيان للنادي "أود توجيه الشكر إلى جون وبيتر كوتس أولا على منحي فرصة تدريب هذا الفريق ثم من أجل الدعم المستمر والصبر طوال فترة وجودي هنا.

"أود أيضا توجيه الشكر للجماهير على مساندتهم الرائعة. في النهاية أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل".

ورحل أيضاً عن ستوك سيتي بول هارت المدرب المساعد وخواكين غوميز مدرب الفريق الأول.

وسيتولى روري ديلاب وكيفن روسيل وآندي كوي مسؤولية الفريق الأول، بينما سيبحث ستوك عن مدرب جديد "بأسرع وقت ممكن".