شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد جلسات فنية مع لاعبي الأهلي لتصويب الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب شباب أهلي دبي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفذها خلال المران، وشرح المدير الفني طريقة اللعب الخططية التي قام الفريق بتنفيذها خلال الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

كما حرص المدير الفني على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى الأهلي مرانه اليوم، على ملعب شباب أهلي دبي بالممزر، فيما كان الفريق قد خاض مرانه الأول أمس على ملعب نادي أهلي دبي.