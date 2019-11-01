شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض 4 وديات خلال توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إجراء تعديلا على إحدى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى، حيث سيواجه الدراويش المصرى البورسعيدى بدلا من وادى دجلة.

هذا ولم يتم اجراء أية تعديلات على موعد اللقاء حيث سيقام في نفس الموعد يوم 12 نوفمبر الجارى لكن باستاد الإسماعيلية، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

ويستهل الفريق سلسلة وديات بلقاء الإنتاج الحربى غدا السبت، ثم يواجه إف سى مصر يوم الخميس المقبل، قبل أن يلعب أمام الفريق البورسعيدى في الموعد المذكور سلفا، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.