شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يُثير الجدل من جديد فى الميرنجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على انتصار ريال مدريد العريض على ليجانيس بخماسية نظيفة، وعودة الهدوء إلى قلعة سانتياجو برنابيو، والقفز إلى وصافة ترتيب الليجا.

وعنونت صحيفة «ماركا»: «يوفيتش يأخذ نصيبه من الحفل»، مضيفة أنه أخيرًا هناك ليلة هادئة فى البرنابيو، وزيدان يُكرر الخطة التى تعطى الحلول، وافتتح رودريجو النتيجة وأغلقها يوفيتش.

فى سياق آخر، ظهر الويلزى جاريث بيل، نجم ريال مدريد، فى مدرجات ملعب «سانتياجو برنابيو» لحضور مواجهة الفريق ضد ليجانيس، فى الجولة 11 من الليجا، التى فاز بها الميرنجى بخماسية نظيفة.

وأظهرت كاميرات التليفزيون مُغادرة بيل الملعب فى الدقيقة 82، حين كانت النتيجة (4-0) لصالح الملكى.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن قواعد النظام الداخلى لريال مدريد تمنع اللاعبين غير المستدعين للمباراة من مُغادرة الملعب قبل الدقيقة 80، ويتم تغريمهم حال مخالفة القواعد، وبالفعل امتثل الويلزى للقواعد الداخلية، على الرغم من أنه لم ينزل لأرض الملعب لتحية وتهنئة زملائه بالفوز.

كان زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفى، علق: «لقد تحدثت مع بيل فى غرفة خلع الملابس، وإذا كان قد غادر قبل نهاية المباراة فذلك لأن لديه إذنا».

Advertisements

يُذكر أن بيل حصل على إذن من إدارة النادى للسفر إلى لندن الإثنين الماضى، رغم أن الأسباب كانت غير معروفة، والتقى وكيله، ثم عاد إلى مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التى يصل فيها بيل فى وقت متأخر لملعب المباراة، أو يتركه مُبكرًا حين لا يتم استدعاؤه، لأنه فعل ذلك عدة مرات الموسم الماضى.

من جانبه، أعرب الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بخماسية نظيفة على ليجانيس، قائلًا: «لقد سجلنا هدفين خلال 10 دقائق، وكانت المباراة أسهل، وفى كل مباراة عليك أن تُعانى فى مرحلة ما، وسعيد لأننا فى النهاية سجلنا، وخرجنا بخماسية دون تلقى أى هدف».

وعن تسجيل رودريجو ويوفيتش قال: «فى الحقيقة أنا سعيد لهما، رودريجو لاعب لديه شخصية ويتحسن، وسعيد من أجل لوكا لأنه كان يحتاج للهدف، على الرغم من أنه لم يلعب كثيرًا، وسجل هدفًا رائعًا».

وعن بنزيمة، علق: «كريم كما هو دائمًا ولا يتغير كثيرًا، ومن المهم أن يُسجل لأنه مهاجم ريال مدريد، بجانب أنه يُساهم أكثر فى صناعة الأهداف، ويجعل زملاءه أفضل، وأنا سعيد بأدائه».

وأردف: «ليست أفضل مباراة لنا؟ لا، لكنها مهمة، حيث بدأنا بشكل جيد وهذا جعل الأمر أسهل، وسجلنا 5 أهداف وخرجنا بشباك نظيفة، وتسجيل هدفين فى بداية المباراة جعل الأمور أسهل بالنسبة لنا».