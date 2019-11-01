شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول فى تحدٍّ جديد أمام أستون فيلا بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا الذى يلعب فيه الثنائى المصرى أيضًا أحمد المحمدى ومحمود حسن «تريزيجيه»، وذلك فى الخامسة مساءً، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

يدخل الريدز بمعنويات عالية بعدما استكمل سلسلة الانتصارات، بعد أن نجح فى التأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تحقيق الفوز على آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 5/5، فى مباراة مثيرة للغاية، أما فى الدورى فيتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتى أقرب منافسيه، إلى جانب الفوز الغالى الذى حققه فى الجولة الماضية أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف.

وكان محمد صلاح تعرّض للإصابة فى مواجهة توتنهام وخرج على إثرها من اللقاء مصابًا، ولم يشارك فى مباراة أرسنال الأخيرة بكأس الرابطة الإنجليزية، حيث فضل الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، إراحته خوفًا من تفاقم الإصابة.

ولم يكشف ليفربول، عن موقف صلاح النهائى من المشاركة فى مواجهة أستون فيلا، وذلك بسبب الإصابة بالكاحل التى تعرض لها مرة أخرى أمام السبيرز، بعد أن كان عانى منها فى المرة الأولى أمام ليستر سيتى.

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وكان المدير الفنى الألمانى قد أراح عددًا كبيرًا من اللاعبين الأساسيين، خلال مباراة أرسنال فى كأس الرابطة بدور الـ16، ونجح فى التأهل إلى الدور ربع النهائى وضرب موعدًا مع أستون فيلا.

ويسعى ليفربول، بقيادة كلوب، إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الانطلاقة المميزة هذا الموسم فى الدورى الإنجليزى، حيث يتطلع إلى اقتناص لقب البريميرليج مبكرًا حتى لا يخسره فى النهاية، مثلما حدث فى الموسم الماضى وتُوج به مانشستر سيتى فى نهاية المطاف.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل يتكون من أليسون فى حراسة المرمى، وأمامه أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، ترينت أليكساندر أرنولد، جيمس ميلنر، فابينيو، أليكس أوكسليد تشامبيرلين، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريجى.

على الجانب الآخر، تأهل أستون فيلا لربع نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية ويسعى إلى استغلال عنصرى الملعب والجمهور من أجل الخروج بمفاجأة والحصول على نقطة على الأقل أمام ليفربول المتألق.

ويحتل الفيلانز حاليًا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض الفريق عشر مباريات، حقق الفوز فى ثلاثة وتعادل فى 2 وخسر فى خمس مواجهات.

ويقدم الثنائى المصرى أحمد المحمدى وتريزيجيه مستويات مميزة مع أستون فيلا، خلال الفترة الماضية، حيث حصل الأول على إشادة كبيرة من الصحف الإنجليزية بعدما تسبب فى فوز الفيلانز على وولفرهامبتون فى كأس الرابطة الإنجليزية بعد تسجيله هدف الفوز، فيما يقدم تريزيجيه أداء مبهرًا فى الدورى الإنجليزى، وأشادت به جماهير الفريق كثيرًا.