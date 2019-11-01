شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتوج ببطولة العالم لسيدات الإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار ، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

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وفازت الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 .

وتعتبر نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الاصابة في الركبة.

وكانت الشربيني قد توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش أعوام 2016,2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الجاري.